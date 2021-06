Vier Verletzte bei Unfällen - Erst geflüchtet, dann fixiert - Schmierereien

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Erst geflüchtet, dann fixiert

Ein 39-Jähriger gelangte am Dienstagabend aufgrund seiner Fahrweise ins Visier der Polizeibeamten. Der Mann war mit einem E-Scooter in der Jenaer Jahnstraße unterwegs, als er entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr, eine sichtlich unsichere Fahrweise an den Tag legte und vor den Beamten flüchten wollte. Als der 39-Jährige gestoppt werden konnten, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Doch dies missfiel dem Mann und er wehrte sich vehement, sodass dieser im Klinikum fixiert werden musste.

Zwei Radfahrer verletzt

Dienstagmorgen kam es in der Jenaer Wiesenstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 33-Jähriger wollte auf den Radweg auffahren und übersah dabei die bereits anfahrende Radlerin. Beide kollidierten und verletzten sich dabei. Wie schwer sich beide verletzten kann aktuell nicht gesagt werden, sie werden im Klinikum Jena versorgt.

Auto aufgebrochen

Aus einem Fahrzeug, welches im Richard-Strauss-Weg in Jena abgestellt war, haben Unbekannte Bargeld und ein Navigationsgerät entwendet. Etwa 10 bis 20 Euro, welche in der Mittelkonsole hinterlegt waren, wurden durch den oder die Täter mitgenommen. Ebenso das Navi-Gerät, welches im Handschuhfach verstaut war. Wie die Täter das verschlossene Fahrzeug öffnen konnten ist bisher noch unklar. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Wieder Schmierereien

Wieder einmal haben Unbekannte die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Lutherstraße verschandelt. Vor lauter langer Weile anscheinend keine besseren Ideen, sprühten der oder die Täter in der Nacht zum Dienstag "Funky Fresh" mit blauer Farbe an das Haus.

Auto zerkratzt

Ein 55-Jähriger musste am Dienstagmorgen im Schillergässchen Schäden an seinem Fahrzeug feststellen. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden den Daimler an der Fahrerseite zerkratzt. Wie hoch der Schaden für den Besitzer ist, muss nun eine Werkstatt feststellen.

Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagabend in Thiemendorf. Eine VW-Fahrerin kam aus Richtung Etzdorf gefahren und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Eisenberg abbiegen. Hier missachtete die Frau einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Die Frauen mussten beide ins Klinikum gebracht werden.