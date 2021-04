Vier Verletzte nach Auffahrunfall - Kindergarten beschmiert

Jena Außerdem kam es zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Westbahnhofstraße in Jena gekommen. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 38-jähriger Autofahrer kurz vor dem Abzweig zur Rathenaustraße verkehrsbedingt vor einem Fußgängerüberweg halten.

Dies bemerkte der dahinter befindliche 53-jährige Fahrer eines Linienbusses zu spät. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich vier Fahrgäste im Bus leicht verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kindergarten beschmiert

Unbekannte haben ihre künstlerische Freiheit an der Fassade eines Nebengebäudes einer Kindertagesstätte am Landgrafenstieg ausgelassen. Hier hinterließen diese ein schwarzes Graffiti in einer Größe von ca. 120 x 60 Zentimetern mit einem unleserlichen Schriftzug. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung aus Langeweile

Zeugen haben am Donnerstagmittag zwei augenscheinlich Jugendliche gemeldet, die sich auf dem Sportplatzgelände in der Oßmaritzer Straße aufhielten. Laut einem Zeugen schienen beide Personen alkoholisiert und würden eine Sitzbank beschädigen. Vor Ort konnten die Beamten allerdings keine Personen feststellen.

Auch eine lädierte Bank schien eher durch die Witterung als durch Krafteinwirkung beschädigt zu sein. Im Nahbereich konnten dann zwei Jungen erblickt werden. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Alkoholisierung nicht, jedoch räumten beide die Sachbeschädigung an der Bank ein. Eine Anzeigenfertigung war dann die logische Folge des Nachmittagsausfluges.