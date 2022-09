Virologe aus Jena im Vorstand der Landes-CDU

Jena. Corona: Wydra aus Jena plädiert für maßvolle Einschränkungen

Zum neuen Landesvorstand der CDU gehört auch Stephan Wydra. Der 45-jährige, der mit Ehefrau und vier Kindern in Jena wohnt und als Oberarzt in einem Krankenhaus im Weimarer Land arbeitet, habe sich als Facharzt für Virologie in den zurückliegenden Monaten bereits mehrfach in der CDU in Sachen Corona einbringen können.

„Naturgemäß ist in diesen Jahren besonders zu diesem Thema meine fachliche Expertise gefragt, im Beruf, aber auch in der Politik. Und hier will ich zukünftig verstärkt auch auf Landesebene mitwirken“, sagt Wydra in seiner Vorstellungsrede. Nach Angaben der CDU gehört Wydra zu den Verfechtern eines maßvollen Umgangs mit den zahlreichen gesetzlichen Einschränkungen und sprach sich frühzeitig für mehr Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger aus. „Dass Ramelow und Werner jetzt plötzlich auch diesen Kurs verfolgen, hält er für unglaubwürdigen Opportunismus“, zitiert die Union ihr Vorstandsmitglied in einer Erklärung. „Die Menschen mit all ihren Sorgen und Nöten im Blick zu halten, das war mir bei Corona von Anfang an Maß aller Dinge, und so habe ich mich geäußert, das notwendige Fachwissen immer im Gepäck“, sagt er.