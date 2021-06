Virtuoses zum siebten Konzert im Jenaer Orgelsommer

Jena. Im siebten Konzert des diesjährigen Jenaer Orgelsommers erklingen neben der Orgel noch Klarinette und Blockflöte.

Zur 7. Orgelandacht des diesjährigen Internationalen Orgelsommers wird eingeladen in die Stadtkirche Jena am Mittwoch, 30. Juni, 20 Uhr. Die Orgelmusiken des Orgelsommers finden in Andachtsform statt: Die Orgelmusik ist integriert in eine gottesdienst-ähnliche Form mit Geistlichem Wort, Tagesgebet und Segen. Dazwischen erklingen Werke für Klarinette, Blockflöte und Orgel von Telemann und Germann sowie Orgelwerke von Gardonyi und Hakim. Es musizieren Susann Ehrhardt aus Jena und KMD Frank Bettenhausen. Anmeldungen zur Andacht sind nicht mehr nötig.