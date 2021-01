Völlig berauscht gegen Bordstein, Mauern und Pfeiler - Tonne brennt

Ein junger Mann hinterließ in Bad Klosterlausnitz mit dem Auto seiner Mutter eine Spur der Verwüstung. In Jena haben wohl zwei Männer und eine Frau eine Mülltonne niedergebrannt.

In Brand gesetzt

Drei bisher unbekannte Personen haben in der Nacht zu Steinweg in Jena eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Behältnis, welches ein Volumen von 1000 Litern umfasste, brannte vollständig ab. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Ein Zeuge konnte drei zwei schwarz gekleidete Männer und eine Frau mit mit blondem Topfschnitt und Fahrrad dabei beobachten, wie diese die Mülltonne, gegen 23:40 Uhr, anzündeten und anschließend unerkannt flüchteten.

Völlig berauscht gegen Bordstein, zwei Mauern und Pfeiler

Völlig berauscht verursachte am Donnerstagabend ein 18-Jähriger einen Unfall in Bad Klosterlausnitz und wurde dabei selbst verletzt. Der junge Mann, welcher mit dem Fahrzeug seiner Mutter unterwegs war, fuhr auf der Köstritzer Straße in Richtung Tautenhain. Kurz vor dem Kristallbad kollidierte der 18-Jährige mit einer Bordsteinkante und beschädigte dabei die Vorderachse.

Ungehindert dessen fuhr er weiter und stieß kurz drauf mit zwei Mauern und zwei Betonpfeilern eines Grundstückes zusammen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug stark beschädigt und beide Airbags lösten aus. Der Unfallverursacher, welcher unter Drogen stand, wurde leicht verletzt und ins Klinikum gebracht.

Zu viel Gas gegeben und Anzeige kassiert

Weil sich ein Mopedfahrer nicht an die vorgeschrieben Geschwindigkeit hielt, wurde eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagabend in Camburg auf den jungen Mann aufmerksam. Anstatt der erlaubten 30 fuhr dieser 50 km/h. Soweit zwar nicht schön, aber nicht ganz so dramatisch, heißt es bei der Polizei. Es wäre eine Ordnungswidrigkeit.

Jedoch verschlimmerte der 16-Jährige selbst seine Situation bei der Kontrolle. Von sich aus gab er zu, dass er sein Moped frisiert hat. Dadurch fährt es jetzt knapp über 80 kmh. Da er die Fahrzeugklasse geändert hat, muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Moped ist auch erst einmal weg, es wurde sichergestellt.

Rad gestohlen und wiedergefunden

Den Diebstahl eines Fahrrades, welches unter seinem Carport abgestellt war, meldet am Donnerstagabend ein 64-Jähriger aus Eisenberg. Das Rad der Marke Diamant hatte der Eigentümer angeschlossen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die eingesetzten Beamten von einem zeugen angesprochen, welcher das Fahrrad gesehen hat. Er zeigte ein Bild auf dem das Rad in Einzelteilen auf einem Hof im Steinweg lag. Vor Ort bestätigten sich die Aussagen. Das Fahrrad wurde sichergestellt und Spuren genommen.

