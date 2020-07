Jena. Ein Mann verfolgt schreiend und mit einem Regenschirm mehrere Frauen in Jena. Eine andere junge Frau bedrängt er.

Völlig betrunken und völlig enthemmt: Polizei Jena überwältigt Belästiger

Ein 32-Jähriger hat am Mittwochabend an der Goethe-Galerie laut schreiend zwei Frauen verfolgt und versucht, sie mit einem Regenschirm zu schlagen. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von dem Mann beleidigt, der auch handgreiflich werden wollte. Darum wurde er am Boden fixiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,9 Promille.

Offenbar hatte der Mann bereits mittags eine Frau (19) an der Bushaltestelle Holzmarkt und später im Bus der Linie 14 Richtung Langetal belästigt, indem er sie im Bus bedrängte, Körperkontakt suchte und sie anfasste. Die junge Frau verließ den Bus und informierte die Polizei, die nun weitere Zeugen für den Vorfall im Bus der Linie 14 sucht.

Hinweise erbittet die Polizei Jena unter Telefon 03641/810.

