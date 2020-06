Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Sofa aus Abenteurern zuhören

Auf Weltreise gehen, ohne das Haus zu verlassen: Die Online-Vortragsreihe Sofareisen.org macht das möglich. Initiiert von Weitgereisten und kreativen Köpfen aus Jena, können jeweils freitags, samstags und sonntags Reisereportagen vom heimischen Bildschirm aus betrachtet werden.

Am Freitag, 12. Juni, 20 Uhr, entführt Steffen Graupner die Zuschauer in den Wakhan-Korridor, einen alten Handelsweg nach China. Der Jenaer Bergsteiger, Geophysiker und Expeditionsleiter berichtet vom Dach der Welt in Afghanistan mit seinen schneebedeckten, oft unbestiegenen Gipfeln. Am Sonntag, 18 Uhr, gewährt Graupner zudem Einblick in die größte Arktis-Forschungsexpedition. Er lebte über mehrere Monate auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern, dass noch bis in den Herbst im Packeis eingeschlossen durch das Nordpolarmeer driftet (diese Zeitung berichtet mehrfach). Graupner ist derzeit auf Heimaturlaub in Jena, bis er sich im Sommer wieder auf die Polarstern begibt.

Am Sonnabend, 20 Uhr, erzählt zudem Abenteuerreiter Günter Wamser über seine Reise von Feuerland bis Alaska. Bei den Vorträgen besteht jeweils die Möglichkeit, über eine Chat-Funktion Fragen zu stellen. Die Vorträge sind kostenlos, es wird um Spenden für soziale und ökologische Initiativen gebeten.

Weitere Infos auf: https://sofareisen.org/