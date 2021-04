In Jena von daheim auf Azubi-Safari gehen

Jena. Online-Initiative von Wirtschaftsförderung Jena

Die Jenaer Wirtschaftsförderung will jungen Menschen den Weg in die Ausbildung erleichtern. Über die Initiative Jupiter Jena wird am 13. und 14. April zum zweiten Mal ein Online-Format angeboten, über das die baldigen Schulabsolventen unkompliziert mit potenziellen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch zu kommen und um ihre Zukunftsperspektiven in der Lichtstadt zu erforschen.

Zu den aktuellen Terminen der insgesamt vier Veranstaltungen macht die Azubi-Safari Halt bei zehn Unternehmen aus Jena und der Region. Der Fokus der digitalen Entdeckungstouren im April liegt auf den Ausbildungsberufen in der Optik und Photonik sowie der Gesundheitsbranche. Dabei sind die Asphericon GmbH und die Schott AG.

Der außerklinische Pflegedienstleister Linimed GmbH stellt sich ebenso vor wie Thüringens größter Arbeitgeber, das Universitätsklinikum Jena. Zur Online-Veranstaltung werden unter anderem traditionelle Berufe wie die Feinoptiker oder die Pflegefachkraft, aber auch Ausbildungen wie die Mikrotechnologie oder zum Notfallsanitäter vorgestellt. „Besonders die letzten 12 Monate haben gezeigt, wie wichtig und relevant die medizinische Versorgung ist. Die Safari soll aufzeigen, wie vielfältig Pflegeberufe sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt“, erklärt Organisatorin Daniela Drilltzsch.

www.azubi-safari-jena.de