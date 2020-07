Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorab-Order für Firmen möglich: Jena-Kalender 2021 untersützt Hospiz

Getreu dem Jahresmotto „Heimat erleben“ bringt die OTZ in diesem Jahr einen besonderen Jena-Kalender für das Jahr 2021 heraus: Vom Benefizprojekt profitiert das stationäre Hospiz in Lobeda.

Kalender erscheint in zwei Formaten

Der Kalender zeigt Landschaftsaufnahmen von Jena und interessante Blicke auf die Stadt. Er wird ab September in den Formaten A2 und A3 im Pressehaus Jena erhältlich sein. Unternehmen, die Mitarbeiter oder Geschäftspartner mit dem besonderen Kalender überraschen wollen, können bereits vorab reservieren – und damit zugleich dem stationären Hospiz helfen. Interessierte Firmenkunden schreiben bitte bis 3. Juli an reporter@otz.de mit der gewünschten Stückzahl pro Format und erhalten ein Angebot.

Hospiz Jena hat im Jahr 2019 eröffnet

Das im Jahr 2019 neu eröffnete stationäre Hospiz ist auch in der Corona-Zeit auf Spenden angewiesen, um den Eigenanteil an den Kosten zu decken. Die Einrichtung in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda-Ost nimmt todkranke Menschen auf, um ihnen einen würdevollen letzten Lebensabschnitt zu ermöglichen. Das Team der Einrichtung freut sich über die Aktion, die von den Stadtwerken Jena unterstützt wird.