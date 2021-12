Warum Jenas Feuerwehr mit Karlsruher Kennzeichen herumfährt

Jena. Garantiefall: Jenaer Drehleiter wird in Baden-Württemberg repariert. Welche Lieferengpässe das Projekt erschweren

Mit dem Griff zum 13er Maulschlüssel allein ist es nicht getan: In dem Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Jena steckt so viel Elektronik, dass der Hersteller die Reparatur übernimmt. Und weil es ein Garantiefall ist, sind die Kameraden in der Saalestadt derzeit mit einer Ersatzdrehleiter mit Karlsruher Kennzeichen unterwegs.

Kompetenzzentrum für Hubrettungsgeräte nennt der österreichische Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer sein Werk in Karlsruhe: Dort nehmen die Experten das Jenaer Fahrzeug seit einer Woche unter ihre Fittiche. Anstoßsicherung, Warneinrichtungen, Knickgelenk, Sensoren: Der stellvertretende Fachdienstleiter Ralf Hertwig nennt kleinere Wehwehchen als Grund für die Reparatur. Weil aber auch das EP-System nicht richtig funktionierte, war die Fahrt von Karlsruhe nach Jena und zurück irgendwann programmiert.

Arbeitshöhe von 30 Metern

EPS? Die Abkürzung steht für Electric Power System und bedeutet, dass im Fahrzeugmotor ein System zur Stromerzeugung verbaut wurde und man schon deshalb auf einen tragbaren Generator verzichten kann.

Vor gut einem Jahr nahm Jenas Feuerwehr das Fahrzeug in Betrieb. Es kostete ungefähr eine Dreiviertelmillion Euro.

Die offizielle Bezeichnung lautet DLA (K) 23/12, was Drehleiter Automatik mit Korb und einer Nennrettungshöhe von 23 Metern bei zwölf Metern Ausladung bedeutet. Und die maximale Arbeitshöhe liegt bei 32 Metern. Was hoch kompliziert klingt, ist tatsächlich eine Standard-Drehleiter in deutschen Landen. Jena hat drei davon, was in der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung festgeschrieben ist und auf einer Analyse des Gefahrenpotenzials beruht: Viele Gebäude mit mehr als fünf Vollgeschossen, große Industrie- und Gewerbegebiete und anderes mehr sind in Jena vorhanden.

Schon deshalb steht eine weitere, 25 Jahre alte Drehleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lobeda und eben nicht in Cospeda. Und auch schon fast zehn Jahre alt ist eine dritte Drehleiter aus dem Hause des Nutzfahrzeugherstellers Iveco. Auch sie gehört zum Fuhrpark der Berufsfeuerwehr.

Schon mit Blick aufs Baujahr wird deutlich, dass neue Fahrzeuge angeschafft werden müssen. Und das bereitet angesichts der Lieferengpässe Probleme. „Wir wollen uns zwei neue Löschfahrzeuge zulegen. Und da müssen wir schon eine Lieferzeit von 27 Monaten einplanen“, sagt Hertwig. Nicht einfach für Kommunen, die in Haushaltsjahren denken müssen. Der Grund dafür seien prosperierende Städte im Nahen Osten oder auch in Asien. Firmen wie Rosenbauer liefern weltweit aus: Und nehmen Bestellungen an, bei denen es gleich um 30, 40 und mehr Löschfahrzeuge geht. Da muten die Wünsche aus Jena eher bescheiden an.

Erste Drehleiter in Thüringen

Mit Drehleitern kennen sich die Feuerwehrleute rechts und links der Saale schon länger aus: Der 26. Juni des Jahres 1920 war ein großer für die Männer der Werk-Feuerwehr von Carl Zeiss. Sogar Bezirksbrandmeister Müller war an jenem Tag angereist, um dem historischen Ereignis beizuwohnen: der Indienststellung der ersten „automatisch fahr-, dreh- und ausziehbaren Magirus-Leiter von 25 m Länge“ im ganzen Thüringer Land. Das Ereignis war immerhin so bedeutend, dass es am 1. Juli 1920 ausführliche Erwähnung im „Camburger Tageblatt“ fand. Genauso wie der Bericht über ein Dankschreiben der Firma Carl Zeiss an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Jena, die am 11. Juni desselben Jahres bei einem großen „Schadensfeuer auf dem Zeißschen Fabrikgelände“ als erste eingetroffen war und erfolgreich mit der Brandbekämpfung begonnen hatte.