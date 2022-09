Wechsel aus Sonne und Regen: Kinder in Jena, Isserstedt, Seitenroda und Kahla feiern trotzdem

Jena/Saale-Holzland. Zumeist gut besuchte Veranstaltungen am Weltkindertag. Größtes Fest fand traditionell im Paradies statt. Jugendwehr Isserstedt hat auf Wettstreit gesetzt

Der ständige Wechsel aus Sonne und Regen hat zumindest den Kindern nichts anhaben können: Die Veranstaltungen zum Weltkindertag waren gut besucht.

Das Kinderfest am Rähmen soll zu einer neuen Tradition in Jena werden und einen bisher noch wenig genutzten zentralen Platz in Jenas Innenstadt beleben. Neben einem Auftritt des Kaosclown drehte sich das Holzkarussell, die Feuerwehr-Jena-Mitte war vor Ort und Jenawohnen-Sprecher Gunnar Poschmann war als DJ zu erleben. Die Vermieter organisierte das Fest gemeinsam mit dem Ortsteilrat von Jena-Zentrum.

Zuckerwatte muss sein: Lenny besuchte das Kinderfest im Paradies. Foto: Thorsten Büker

Das größte Fest zum Kindertag fand wie immer auf der Rasenmühleninsel im Paradies statt. Zwischen Regen und Sonne blieb viel Zeit, die mehr als 30 Stände zu besuchen, zu spielen und zu basteln, der Musik auf der Bühne zu lauschen und anderes mehr. Dieses Mal stand das Motto „Kindheit braucht Frieden!“. Koordiniert wurde der Tag vom Demokratischen Jugendring.

Die Jungs von der Isserstedter Jugendfeuerwehr bei der Vorbereitung des Löschangriffs am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Im Hintergrund, Mitte: Yvonne Beck, Leiterin der Jugendfeuerwehr. Foto: Thomas Stridde

Abhängen, entspannen, mal nichts tun am Weltkindertag? Das kam für die Jugendfeuerwehr Isserstedt nicht in die Tüte. Die Isserstedter hatten sich drei Jugendfeuerwehren aus Apolda, Jena-Mitte und Winzerla eingeladen, um am Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr vorm Gerätehaus gemeinsam zu feiern – zum Beispiel mit einem Wettstreit im Löschangriff.

Yvonne Beck ist eine von drei Frauen im 20-köpfigen Team der Freiwilligen Feuerwehr Isserstedt. Zusätzlich füllt sie das Amt des Jugendwarts aus. Alle 14 Tage habe sie die neun Jungs und das eine Mädchen der Jugendfeuerwehr – Altersspanne 8 bis 16 - zur Ausbildung unter ihren Fittichen. „Viele Wochen haben wir zuletzt den Löschangriff geübt.“ Der Isserstedter Wehrleiter Michael Cyliax sieht die recht gute Nachfrage bei der Jugendfeuerwehr mit Genugtuung. Nachwuchs sei immer gefragt, zumal die Isserstedter wegen der Nähe des Ortsteiles zur B 7 zu Jenas meistbelasteten Freiwilligen Wehren zählen. Um die 60 Einsätze pro Jahr seien es im Schnitt zuletzt gewesen. „Viele Verkehrsunfälle, Brände relativ wenig“, sagte Michael Cyliax. Wegen der wachsenden Waldbrandgefahr hätten die Isserstedter jetzt ein eigens beschafftes Tanklöschfahrzeug TLF 2000 zur Verfügung.

Besucheransturm auf der Leuchtenburg: Zuschauer-Magnet waren die Ritterkämpfe im Hof der Burg mit dem Jenaer Olaf von Quillfeldt und seinem Sohn Alexander. Foto: Jens Henning

Der Weltkindertag und ein Besuch auf der Leuchtenburg in Seitenroda, das passte in diesem Jahr richtig gut zusammen. Kurz vor 16 Uhr vermeldete Ulrike Kaiser vom Vorstand der Stiftung Leuchtenburg schon 1535 kleine und große Besucher. „Man kann schon jetzt sagen, dass dieser Tag der Tag mit den meisten Besuchern in diesem Jahr wird“, sagte Kaiser. Zuschauer-Magnet waren die Ritterkämpfe im Hof der Burg mit dem Jenaer Olaf von Quillfeldt und seinem Sohn Alexander. Quillfeldt senior kam 2003 zum Schwertkampf. Im nächsten Jahr feiert er 20 Jahre. „Die Beiden verkörpern sehr authentisch die Ritterkämpfe. Und ganz wichtig: Sie beziehen das junge Publikum immer sehr gut mit ein“, sagte Kaiser. Für den Steg der Wünsche wurden für den Tag 3000 Wünsche-Teller geordert. In Seitenroda gab es Kutschfahrten mit dem einheimischen Christian Koch.

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kahla wurde am Dienstag der Kindertag gefeiert. Foto: Jens Henning

Ebenfalls Weltkindertag wurde im benachbarten Kahla auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Eigentlich war das Fest im Kahlaer Freibad geplant gewesen. Die Wetterprognosen führten zur „Schlechtwetter-Variante“. Vorigen Sonnabend, 19 Uhr, fiel die Entscheidung für den Platz der Feuerwehr.„Hier ist der Platz trocken. Mit der Besucherzahl sind wir auch zufrieden“, sagte Feuerwehr-Jugendwart Franko Schrot am frühen Nachmittag.