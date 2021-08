Wegen falscher Bekleidung: Unbekannter tritt Fußballfan und raubt die Jacke

Jena. Eine Fußballjacke war der Stein des Anstoßes: Ein Unbekannter ist in Jena mit einem 25-Jährigen in Streit geraten - zunächst verbal. Dann traktierte der Täter sein Opfer mit Kniestößen.

Am Freitagabend ist es in Jena-Winzerla zu einer Raubstraftat gekommen.

Ein unbekannter Täter sprach einen 25-Jährigen zunächst wegen dessen Jacke, die mit einer Applikation des Halleschen Fußballclubs versehen war, im Rewe-Einkaufsmarkt in Winzerla an. Der Streit, zunächst wegen unterschiedlicher Fußballvorlieben, ging wenig später in der Hugo-Schrade-Straße weiter. Der unbekannte Täter trat dem anderen Mann gegen das Knie und drohte ihm weitere Schmerzen an. So erpresste er die Jacke, mit der er anschließend in Richtung Einkaufsmarkt flüchtete.

So kann der Täter beschrieben werden:

männlich

1,75 bis 1,80 Meter groß

sportliche Gestalt mit auffällig tätowierten Armen (u.a. Sternabbildungen)

Der Täter war dunkel bekleidet. Auffällig: ein schwarzes Tanktop sowie ein schwarzes Basecap.

Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 zu melden.

Doch das war nicht die einzige Schlägerei in der Saalestadt: Im Paradies ist es zu zwei gefährlichen Angriffen gekommen. In beiden Fällen gingen die unbekannten Täter mit abgebrochenen Glasflaschen auf ihre Opfer los. Die Polizei sucht auch hierfür Zeugen.

