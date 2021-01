Wegen Telefonanruf mehrfach überschlagen - Einbrecher unterwegs

Fünf auf einen Streich

Auf Beutezug begaben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Paul-Schneider-Straße in Jena. Insgesamt fünf Geschäftsräume versuchten der oder die Täter aufzuhebeln, unter anderem Physiotherapiepraxen und ein Bürogebäude des Uniklinikum wurden zum Objekt der Begierde. Bei zwei Büros gelang es den Unbekannten die Tür gewaltsam zu öffnen und Zutritt zu erlangen, bei drei weiteren scheiterten sie an der Zugangsmöglichkeit. Trotzdem gelang es den Tätern Beute im Wert von etwa 800 zu machen. Unter anderen entwendeten sie einen Laptop, Bargeld und ein Baustellenradio.

Radfahrerin verletzt

In der Kahlaischen Straße in Jena kam es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 49-Jährige fuhr auf dem Geh- und Radweg, als ein Peugeot-Fahrer sein Grundstück verlassen wollte. Er übersah beim Herausfahren aus seiner Ausfahrt die herannahende und bevorrechtigte Radlerin und es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich die Frau leicht, musste aber nicht ins Klinikum gebracht werden.

Wegen Telefonanruf mehrfach überschlagen

Nicht ganz so glimpflich kam eine 58-Jährige am Donnerstagmittag zwischen Eisenberg und Gösen davon. Die Frau war mit ihrem Renault in Richtung Gösen unterwegs, als auf ihrem Handy ein Anruf einging. Da die Frau das Telefonat entgegennehmen wollte, griff sie zu ihrer Tasche und suchte nach dem Mobiltelefon. Doch dieser kleine Moment der Unachtsamkeit reichte schon aus, dass die Renault-Fahrerin nach links von der Fahrbahn kam, sich mehrfach überschlug und nach etwa 50 Metern, auf einem angrenzenden Feld, zum Stehen kam. Die Frau musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden.

