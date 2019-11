Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmann sucht noch Geschenkideen

Die Vorbereitung für die Weihnachtsmärkte läuft schon überall auf Hochtouren. Auch in Camburg sind die Gehilfen des Weihnachtsmannes schon fleißig am Planen und Organisieren. Musik, Programm, Dekoration, Gastronomie – alles soll stimmen am Sonnabend, den 7. Dezember auf dem kleinen Marktplatz. Auch die Eigentümer mehrerer Häuser am Platz öffnen wieder ihre Pforten und werden allerhand zum Staunen in ihren Höfen präsentieren. „Doch es gibt immer noch Platz für den einen oder anderen Stand. Vor allem Handwerker, die ihre Waren zum Weihnachtsgeschäft anbieten wollen, sind herzlich willkommen“, erklärt Pauline Lörzer vom Organisationsteam. Wer Interesse hat, sich mit kreativen Ergebnissen seiner Arbeit oder Geschenkideen zu präsentieren, melde sich bitte im Stadtmuseum per E-Mail: museum.camburg@googlemail.com.