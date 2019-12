Jena. Solistenquartett und mehrere Chöre singen in der Vorweihnachtszeit in Jena.

Weihnachtsoratorium in der Jenaer Stadtkirche

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingt in diesem Jahr in der Stadtkirche „St. Michael“ am Donnerstag, 12. Dezember. Ein exzellentes Solistenquartett kündigt Kirchenmusikdirektor Detlef Regel an, der das Oratorium leitet: Friederike Beykirch, Ulrika Strömstedt und Falk Hoffmann sowie Dirk Schmidt spielen. Es singen die „Chöre bei St. Johann Baptist“ und die Kantorei der Friedenskirche, es spielt das Kammerorchester der Jenaer Philharmonie. Beginn ist 19.30 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf (Jena-Information, kath. Pfarrbüro Wagnergasse und Buchhandlung Steen ) billiger als an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Studenten zahlen an der Abendkasse 10 Euro.