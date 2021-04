Weitere Konzerte in Jena abgesagt

Jena. Betroffen ist unter anderem ein Auftritt von Konstantin Wecker am 8. Mai.

Schweren Herzens und auch mit innerlichem Frust muss Ralf Kleist von der Kulturkirche Löb­stedt weitere Konzertabsagen bekannt geben. So fällt das für den 30. April geplante Konzert „So klingt Jena“ genauso aus, wie das Konzert mit Konstantin Wecker am 8. Mai in der Stadtkirche. Für beide Konzert laufen die Gespräche, sie noch 2021 durchführen zu können.

Weiterhin können auch die monatlichen Konzerte in der Kulturkirche Löbstedt nicht stattfinden. Diese sind nun seit einem Jahr nicht möglich – ebenfalls die Aktion „Auf Rädern zum Essen“, ein Mittagsangebot für Senioren. Eine Lesung mit Freya Klier im Rahmen einer Ausstellung ist jetzt auf den 1. Juli verschoben worden.