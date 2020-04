Nohra. Mit dem Blitzer-Foto (im Artikeltext) eines mutmaßlichen Diebes-Paares wendet sich derzeit die Kriminalpolizei Weimar an die Öffentlichkeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer erkennt die beiden Auto-Insassen auf dem Blitzer-Foto?

In der Zeit vom 22. bis 24. November 2019 wurde ein Opel Corsa vom Gelände der Diakonie-Sozialstation in Nohra entwendet. Vermutlich wurde zum Öffnen des Autos der originale Fahrzeugschlüssel verwendet.

Auf diesem Blitzer-Foto ist das von der Polizei gesuchte Paar zu sehen. Foto: LANDESPOLIZEIINSPEKTION JENA

Am 24. November 2019 wurde das Fahrzeug mit den auf dem Foto abgebildeten Insassen in der Stotternheimer Straße in Erfurt von einer Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt. Der Veröffentlichung des Fotos hatte zuvor ein Richter zugestimmt.

Wer erkennt die hier abgebildeten Personen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 entgegen.