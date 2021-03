Der Wertstoffhof der Firma Veolia in Kahla am Ölwiesenweg 7 bleibt vorerst krankheitsbedingt geschlossen.

Sperrmüll kann in den nächsten Tagen zur Deponie nach Großlöbichau, An der B7, oder auf den Wertstoffhof in Eisenberg in der Mozartstraße 4 gebracht werden, teilt das Landratsamt mit.

Die in der näheren Umgebung liegenden Bioabfallsammelstellen sind in Hermsdorf, Am Bahnhof 1, in Schlöben, An der Steinernen Brücke 1 und in Frauenprießnitz, Gartenstraße 9 (Gulf-Tankstelle) zu finden.