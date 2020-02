Das Orientierungsseminar an der Universität Jena bietet Hilfestellung und Informationen rund um die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll.

Wie geht’s weiter nach dem Abitur? Orientierungsseminar an der Uni Jena

Für viele Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe rücken die Abiturprüfungen immer näher. Höchste Zeit also, sich Gedanken zu machen, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet ein Orientierungsseminar an, in dem noch Unentschlossene eigene Perspektiven entwickeln können.

In Jena ergründen, was man wirklich will

Der ganztägige Workshop richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 11. Jahrgangsstufe. Die Anmeldung läuft ab sofort. „Bei der Studienorientierung gibt es kein Richtig oder Falsch“, sagt Wiebke Lückert von der Zentralen Studienberatung der Universität Jena. „Ein zentraler Baustein unseres Workshops ist deshalb der Selbstcheck, um zu erkennen, was einen wirklich interessiert, wo Talente schlummern und welche Berufswünsche verfolgt werden wollen.“ Wenn darüber Klarheit besteht, können die Teilnehmenden besser ergründen, welche Bildungsangebote es in dem jeweiligen Feld gibt und wo sie die nächsten Jahre gerne verbringen wollen.

Wer sich für ein Studium an der Universität Jena interessiert, kann zudem Informationen zu Bewerbung und Einschreibung für die rund 200 Studienmöglichkeiten einholen. Interessierte sollten sich rasch bewerben, um sich einen der begehrten 25 Plätze im Orientierungsseminar zu sichern.

Dienstag, 10. März, ab 9 Uhr im ab 9 Uhr im Universitätshauptgebäude (Fürstengraben 1).

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind zu finden unter: www.uni-jena.de/Orientierungsseminar.