Dialog in Jena: Wie sich die Heizung erneuern lässt

Jena. Stadtwerke Jena beraten Hausbesitzer

Zum Thema „Heizungsmodernisierung und Förderprogramme” laden die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck am Mittwoch, 21. April, ab 19 Uhr zu einem sogenannten digitalen Stadtwerke Energie Dialog ein. Die etwa einstündige Veranstaltung richte sich besonders an Besitzer von privat genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern mit älteren Heizungsanlagen, heißt es in einer Mitteilung. Für sie lohne sich der Umstieg auf moderne und effiziente Heizungsanlagen, Bund und Land steuern Zuschüsse von bis zu 50 Prozent bei.

Stadtwerke-Energieberater Michael Otto stellt neue Heizungstechnologien vor und erklärt, wie erneuerbare Energien eingesetzt werden können.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung sei aber zwingend erforderlich. Danach erhielten die Teilnehmer die Zugangsdaten.

Anmeldungen zum Energie-Dialog sind ab sofort möglich unter www.stadtwerke-jena.de/energiedialog