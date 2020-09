Wie zur Kur, aber im Heimatort Jena

Neuer Betreiber und neuer Name: Aus der ehemals Gräflichen Klinik in Lobeda wurde ZAR (Zentrum für ambulante Rehabilitation) mit Leiterin Almut Heyne (2.v.l.) und der kaufmännischen Leiterin des Zentrums, Linda Mackenstein. Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt (SPD/r.) besuchte das Zentrum. Ihm wurde vom Regionalleiter des Unternehmens, Andreas Köhn (Mitte) versichert, dass alle bisherigen Leistungen erhalten bleiben.

JStill und fast unbemerkt ist zu Beginn des Jahres ein Wechsel vollzogen worden: die ehemals Gräfliche Klinik in Lobeda-Ost wurde von einem anderen Unternehmen übernommen, der Nanz medico GmbH & Co. KG, die ein Unternehmen der Helmut-Nanz-Stiftung ist, die in Deutschland insgesamt 24 Rehabilitationszentren betreibt. Folglich gibt es auch den Namen Gräfliche Klinik nicht mehr. Die vor sieben Jahren gebaute Einrichtung in der Ebereschenstraße heißt nun „ZAR, Zentrum für ambulante Rehabilitation“.