Auch mit fast 92 als Chorleiter in der Goethe-Galerie: Gotthilf Fischer

Wieder Weihnacht mit Gotthilf Fischer

Gotthilf Fischer bleibt sich – und der Goethe-Galerie treu. Vor Jahren hatte er mit Center-Manager Michael Holzvereinbart, dass er, der Gründer der Fischer-Chöre, bis zu seinem Lebensende jährlich vorm Feste in der Galerie auftritt. Mit fast 92 war Fischer am gestrigen Sonntag wieder da, sekundiert vom Zöllnitzer Männerchor. Charmant eingeführt wurde Fischer in den Abend von Roland Bless, Mitbegründer der Band „Pur“: Bless, Holz, Chor und Publikum intonierten den Leonard-Cohen-Klassiker „Hallelujah“ – für Gotthilf Fischer.