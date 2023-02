Wir fragten die Jenaer nach ihren Eindrücken

Endlich wieder: Wie war Rosenmontag ohne Einschränkungen in Jena?

Kathleen Haupt (48), Lehrerin

Das erste Mal Fasching ohne Einschränkungen seit drei Jahren ist super. Gerade für die Kinder ist das immer eine große Freude. Soweit es uns von der Schule aus möglich ist, machen wir hier immer wieder mit.

Kathleen Haupt (48), Lehrerin Foto: Victoria Kowsky

Elke Fuchs (42), Verkäuferin

Ich bin von Anfang an dabei, jedes Jahr. Ich habe extra frei. Es ist schön, wäre aber auch schön, wenn hinten auch Musik gewesen wäre. Die hinten hören ja gar nichts mehr.

Elke Fuchs (42) Verkäuferin Foto: Victoria Kowsky

Helmut Kleinschmidt (69), Rentner

Das erste Mal uneingeschränkt Fasching feiern seit drei Jahren – das ist super. Früher waren wir häufig in der Faschingsgala. Im Vergleich dazu hat alles in Jena abgenommen. Aber Fasching in Winzerla gibt es schon seit ein paar Jahren, das ist immer wieder schön.

Helmut Kleinschmidt (69), Rentner Foto: Victoria Kowsky

Peter P. (40), Ordner beim Rosenmontagsumzug

Ich bin dieses Jahr das erste Mal als Begleiter dabei, sonst habe ich nur von außen zugeguckt. Wenn man die Kinder fragt, ist das hier überragend. Es ist organisatorisch super, für alle ein großer Erfolg.