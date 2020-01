Wohin mit dem Rummel in Jena, wenn Eichplatz verschwindet?

Der Markt in Jena soll größer werden – jedenfalls die mögliche Fläche dafür. So soll die Marktsatzung dahingehend verändert werden, dass künftig auch der Johannisplatz für Märkte und Stadtfeste genutzt werden kann.

Für Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat das besonderen Charme, denn so lasse sich durch Markt- und Festtrubel eine Brücke zwischen Innenstadt und Wagnergasse/Bachstraße schlagen. Außerdem werde bekanntermaßen der Platz fürs Marktgeschehen im Stadtzentrum immer knapper. Und mit der Bebauung des Eichplatzes in den nächsten Jahren werde diese Fläche überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zeit also, dass eine Konzeption für die Zukunft her müsse. Deshalb soll der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Januar, auch den Eigenbetrieb Jenakultur beauftragen, bis Jahresmitte eine Zukunftskonzeption „Märkte/Stadtfeste 2022plus“ zu erarbeiten, sagt der OB.

Jahrmarkt soll wöchentlich stattfinden

Der Stadtratsbeschluss enthält weitere Festlegungen. So soll der Jahrmarkt künftig nicht mehr einmal im Monat an mehreren Tagen hintereinander stattfinden, sondern nur noch an einem Tag, nämlich mittwochs, dafür aber jede Woche. Für den Rummel wird die Garantie abgegeben, dass er bis zum Baubeginn auf dem Eichplatz – also noch die kommenden zwei Jahre – gesichert ist. Dabei soll aber die Hälfte der Parkflächen nutzbar bleiben.

Dem Vorschlag der Initiative „Innenstadt“ für eine Abschaffung des Rummels habe man jedoch nicht entsprechen wollen. Schließlich sei der Rummel auch ein kulturelles Angebot, das gerade von Familien mit Kinder und jüngeren Leuten gern genutzt werde. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Märkte mit Rummel pro Jahr mehr als 300.000 Menschen in die Innenstadt ziehen, was auch Gastronomie und Einzelhandel zugute kommen dürfte.

Schausteller wollen keinen Festplatz auf dem Gries

Während Ersatzflächen für Marktstände auch dezentral in der Stadt denkbar wären, dürfte es beim Rummel schlechter aussehen, da er mehr Platz und von schwerer Technik befahrbares Umfeld benötigt. Eine Rückbesinnung auf den Gries als Festplatz lehnen die Schausteller ab, weil die Lage für heutige Ansprüche zu abseits wäre. Vorstellbar hingegen wäre eine Einbindung von Rummel und Märkten entlang der Saale.

Wie es am Ende mit Rummel und Stadtfesten weitergeht, soll auch noch in Gesprächen mit Schaustellern, der Initiative „Innenstadt“ und über Formen der Bürgerbeteiligung geklärt werden.