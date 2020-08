In Jena rückte die Feuerwehr für ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus und zwei Finder wurden angezeigt anstatt belohnt (Symbolbild).

Wohnungsbrand in Jena - Statt Belohnung: Finder bekommen Anzeige

Am Montagmittag ist die Feuerwehr ausgerückt, um einen Wohnungsbrand in der Closewitzer Straße in Jena zu löschen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich eine 92-Jährige etwas zu Essen gekocht und kurzzeitig die Küche verlassen. Kurze Zeit später habe der Herdbereich Feuer gefangen.

Ein 78-jähriger Nachbar, in dessen Wohnung der Rauchmelder Alarm schlug, habe die Seniorin aus ihrer Wohnung zu retten versucht, jedoch erfolglos.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die 92-Jährige und ihr Nachbar wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein hoher Sachschaden. Das Mehrfamilienhaus blieb bis auf die Wohnung der Mieterin allerdings unversehrt.

Statt Belohnung: Finder bekommen Anzeige

In Jena haben am Montagmittag zwei junge Männer einen 22-Jährigen verletzt, weil er keinen Finderlohn zahlen wollte. Nach Angaben der Polizei hatte das 22-jährige Opfer sein Handy zuvor in der Straßenbahn verloren, das von zwei Männern gefunden wurde.

Bei der Übergabe in der Jenaer Innenstadt verlangten die beiden Finder eine Belohnung, die der 22-Jährige jedoch verweigerte. Als die Männer samt Handy den Übergabeort verlassen wollten, habe das Opfer die Polizei gerufen und einen der beiden Männer festgehalten.

Die Situation sei eskaliert. Beide Finder traten auf den 22-Jährigen ein.

Sie wurden wegen Körperverletzung angezeigt. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

