Wolf-Ullrich Weber ist neuer Bürgermeister von Tautenburg

Fliesenlegermeister Wolf-Ullrich Weber aus Tautenburg kandidierte als einziger Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am 25. April für das Amt in seiner Heimatgemeinde. 85 Prozent der Tautenburger Wähler gaben ihm ihr Vertrauen.

Tautenburg In sieben Gemeinden im Saale-Holzland wurde gewählt. Bürgermeister wurden auch für Bürgel, Schkölen, Lindig und Tautenburg gesucht

Fliesenlegermeister Wolf-Ullrich Weber aus Tautenburg wird künftig seinen Mitarbeitern auf den Baustellen mehr Verantwortung überlassen müssen. Der 55-Jährige wurde am Sonntag mit eindeutiger Mehrheit von den Tautenburgern zum neuen Bürgermeister bestimmt. Das Ehrenamt wird den Unternehmer manche Stunde Zeit kosten. Doch er war sich bei seiner Kandidatur für den Posten dieser Verantwortung bewusst.

„Von unseren 250 Wahlberechtigten haben 165 ihre Stimme abgegeben, 162 Stimmen waren gültig“, berichtete Wahlleiterin Christina Ziegler. 141 Tautenburger, und damit 85 Prozent, hatten Wolf-Ullrich Weber ihre Stimme gegeben. Der freute sich über so viel Vertrauen und nahm die Wahl an. Als wichtige Aufgaben für die nächsten Monaten bezeichnete Weber, die Gemeinde in ruhigem Fahrwasser gut durch die Pandemie zu bringen, damit Vereine wieder aktiv werden können. Alle Kraft, Ideen und auch die Finanzen wolle man auf das Jahr 2023 richten, in dem Tautenburg 800-jähriges Bestehen feiern werde. (AS)