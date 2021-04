Zahlreiche Schmierereien in Jena

Jena Gleich an mehreren Stellen in Jena haben Unbekannte Hauswände mit Graffiti beschmiert.

Bereits In der Nacht vom zum Samstag wurden in Jena zahlreiche Häuser beschmiert. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien im Trießnitzweg, der Winzergasse und der Rudolstädter Straße eine Vielzahl von Graffiti an verschiedene Hauswände gemalt worden.

In den frühen Morgenstunden bemerkten die Eigentümer die in verschiedenen Farben und Formen angebrachten Schriftzüge. Selbst der Jenaer Nahverkehr musste an der Endhaltestelle Winzerla, Schmierereien feststellen. Möglicherweise begaben sich die illegalen Maler noch in die Innenstadt von Jena, da ähnliche Schmierereien wie in Winzerla, neben der Goethegalerie festgestellt wurden, hieß es von der Polizei. Der durch die Graffitis entstandene Schaden betrage mehrere hundert Euro.