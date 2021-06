Zum Gartenkonzert in Jena mit der Picknick-Box

Jena. Open Air Veranstaltungsreihe der Jenaer Philharmonie an der Villa Rosenthal

Die Jenaer Philharmonie freut sich, endlich wieder vor Publikum spielen zu können und plant in der Zeit vom 12. Juni bis 11. Juli eine Reihe von Picknickkonzerten im Garten der Villa Rosenthal.

In ganz unterschiedlichen Besetzungen sind die Musikerinnen und Musiker des Orchesters bei den einzelnen Konzerten auf der Bühne zu erleben. Im Duo, Trio oder Quartett präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm. Dabei heißt es aber nicht nur musikalisch zu genießen: Für den kulinarischen Genuss während der Open-Air-Konzerte sorgt das Hotel & Restaurant „Schwarzer Bär“ mit einer lecker gefüllten Picknickbox und einem nichtalkoholischen Getränk, die im Ticketpreis bereits inbegriffen sind. Der Ticketverkauf startet am Montag, 7. Juni. Tickets für die Picknickkonzerte am 12., 13. und 27. Juni sowie am 9. und 11. Juli, jeweils um 16.30 und 19 Uhr, sind ausschließlich im Vorverkauf in der Jena Tourist-Information sowie online als print@home-Tickets erhältlich. Der Vorverkauf endet für das jeweilige Konzertwochenende immer freitags um 13 Uhr.

Beim Kartenkauf werden Kontaktdaten erfasst. Welche Maßnahmen an den jeweiligen Terminen zum Infektionsschutz gelten, hängt von den aktuellen Inzidenzen und damit verbundenen Regelungen ab. Bei einer Inzidenz unter 50 besteht keine Testpflicht.