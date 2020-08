Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Männer aus Kahla nach Angriff auf Migranten in Haft

Zwei Männer haben im Februar am Bahnübergang Großpürschütz grundlos einen 30-jährigen Mann aus Afghanistan angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die mutmaßlichen Täter – ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger aus Kahla – nun festgenommen werden.

Die beiden jungen Männer fuhren am 20. Februar mit einem Auto durch die Gegend, als sie am Bahnübergang auf den 30-Jährigen stießen. Laut Polizei stiegen sie unvermittelt aus dem Fahrzeug aus und attackierten den Mann mit einem Schlagstock. Dieser habe leichte Verletzungen am Bein erlitten. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter noch in derselben Nacht ermittelt gemacht werden. Nun erließ die Staatsanwaltschaft Gera Untersuchungshaftbefehl gegen die Männer, wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Dienstagmittag wurden die Männer festgenommen. Die Vorführung am Amtsgericht Jena habe ergeben, dass der Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten aufrechterhalten und dieser in eine Jugendstrafanstalt überführt wurde. Der 22-Jährige kam allerdings wieder unter Auflagen frei.