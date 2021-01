Zweite Corona-Welle: Jena nimmt bislang 4363 Euro Bußgeld ein

Jena. Seit Beginn der zweiten Pandemie-Welle wurden in Jena 9211 Fälle aufgenommen. Die meisten Verstöße entfielen auf Kontaktverbote im öffentlichen Raum.

Nahenden Verschärfungen des Lockdowns muss mit viel eigener Verantwortung entsprochen werden. Das hat Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) auf Nachfrage bekräftigt. Wenn nun Bund und Länder zum Beispiel noch mehr Homeoffice einfordern, sei doch klar: Wegen der Schließungen von Schulen und Kindergärten seien Familien und Unternehmen auch in Jena eh schon verstärkt zum Homeoffice gezwungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ihren Kontroll- und Überwachungspflichten wegen Corona wird die Stadt personell noch ein Stück besser entsprechen können, wie der Dezernent andeutete: Beim Zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienst (ZEVD) des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit war eine von zwölf Personalstellen seit Mitte 2020 unbesetzt. Hier sei die Nachfolge so gut wie gesichert, sagte der Dezernent. „So viele Stellen hatten wir in diesem Bereich noch nie.“

Der ZEVD hat nach Koppes Angaben seit dem 1. Oktober des Vorjahres und somit dem Beginn der zweiten Pandemie-Welle 9211 Fälle aufgenommen. Dazu gehörten 2342 Streifendienste, wovon sich 856 um Kontrollen gemäß dem Infektionsschutzgesetz drehten. Inbegriffen waren hier 210 Einzelhandelsgeschäfte und 79 Gaststätten, die von den ZEVD-Mitarbeitern auf Hinweise hin unter die Lupe genommen wurden. 717 Kontrollen richteten sich zudem auf Parks und Erholungsflächen. Und die juristischen Folgen: Die Stadt leitete 34 und die Polizei 39 Bußgeldverfahren ein.

Verstöße bei Kontaktverboten

Die meisten Verstöße (43) entfielen auf Kontaktverbote im öffentlichen Raum; in zehn Fällen war aus zwei Gruppen heraus gegen Kontaktverbote im privaten Raum verstoßen worden. Und: 16 Mal musste ein Bußgeld wegen fehlenden Mund-Nase-Schutzes erhoben werden. 32 abgeschlossene städtische Verfahren ergaben in der Summe ein Bußgeld von 4363,50 Euro. Seit Pandemie-Beginn wurden in Jena 207 Verfahren eingeleitet.

Eng kooperiert der ZEVD mit dem Fachdienst Gesundheit: Seit ersten Oktober haben die Mitarbeiter 5316 Quarantäne-Bescheide und 187 Karten mit der Bitte um Kontaktaufnahme zugestellt, aber auch 196 Corona-Proben zu den Laboren gebracht. Streifendienste des ZEVD sind nach Koppes Angaben werktags von 7 bis 22 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr gesichert.