Zweiter Jenaer Christopher Street Day

Jena. Nach 2019 findet zum zweiten Mal der Christopher Street Day in Jena statt. Das ist bei der Demonstration der LSBTIQ*-Community alles geplant.

Am Samstag findet nach einem erfolgreichen ersten Christopher Street Day 2019 in diesem Jahr die zweite Demonstration dieser Art, organisiert durch das CSD Jena Bündnis, in Jena statt. Hierfür sind am 31. Juli eine Demonstration und ein anschließendes Straßenfest ab 14 Uhr im Paradiespark geplant.

Die Demonstration der LSBTIQ*-Community aus Jena und Umgebung startet um 12 Uhr am Westbahnhof. Ganz nach dem diesjährigen Motto „Solidarität unterm Regenbogen“ wird es verschiedene Zwischenkundgebungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, intersexuellen, queeren und trans Menschen sowie ihrer Verbündeten an verschiedenen Punkten der Stadt geben. Beim (St)Rasenfest von 14 bis 19 Uhr auf der Rasenmühleninsel erwarten Infostände sowie ein buntes Bühnenprogramm mit Bands aus der Region die Teilnehmenden. Als erstes steht Sir Mantis auf der Bühne, gefolgt von GrGr. Anschließend tritt Brix Schamburg mit Cover-Songs auf und wird in einem Talk von seinen Erfahrungen bezüglich des Transsexuellengesetz und seiner Radtour „Que(e)r durchs Land“ berichten. Im Anschluss spielen die Jenaer Bands Delirium Tremens, The Absence of Corners sowie Aika Akakomowitsch. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt, das Kassablanca Jena wird Getränke ausschenken und vom Kniestchen wird es verschiedene Backwaren sowie ein warmes Gericht geben. Im Kinderbereich wird es außerdem von 15 bis 17 Uhr Lesungen von queeren Kinderbüchern geben.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende, die an unserem bunten CSD teilnehmen und mit uns gemeinsam für mehr Sichtbarkeit, Gleichstellung und Vielfalt einstehen,“ so Koordinatorin Theresa Ertel. Auf der Demonstration sowie auf dem (St)Rasenfest gilt Abstandspflicht. Das Bündnis bittet außerdem darum, bei der Demo eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.