Zwischen privater Hölle und schriftstellerischem Erfolg

Neben Beethoven und Hölderlin wurde auch die Dichterin Sophie Mereau 1770 geboren – am 27. März des Jahres in Altenburg – und feiert somit ebenfalls 250. Geburtstag. Und genau wie die beiden großen Musiker und Dichter hätte auch sie eine öffentliche Würdigung verdient, gilt sie doch als Deutschlands erste Frau, die ihren Lebensunterhalt als Schriftstellerin, Redakteurin und Übersetzerin selbst verdient und eine der ersten deutschen Frauenzeitschriften herausgibt.

Das Romantikerhaus in Jena plante zumindest mit den wenigen Exponaten, die von ihr überliefert sind, Sophie Mereau wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Doch die Coronakrise und daraus resultierende Schließung des Literaturmuseums verhindern nun die anvisierte Eröffnung des Thüringer Mereau-Jahres für diesen Sonnabend. Mit späteren Lesungen und Konzerten soll das nachgeholt werden, verspricht Ulf Häder, Direktor der Städtischen Museen in Jena.

Denn nicht nur in Baden-Württemberg, wo sie am 31. Oktober 1806 bei der Geburt ihres sechsten Kindes in Heidelberg mit nur 36 Jahren verstirbt, sondern vor allem auch in Thüringen und konkret in Jena hat Mereau ihre Spuren hinterlassen.

23-jährig kommt sie 1793 in die Saale-Stadt, um aus ökonomischen Gründen den Jenaer Juraprofessor Friedrich Ernst Carl Mereau zu heiraten.

Von Schiller gefördert und geschätzt, veröffentlicht sie bereits 1791 erste Gedichte in seinen Zeitschriften „Thalia“ und „Horen“ und gehört bald zum Kreis der frühen Romantiker in Jena. 1798 schreibt Schiller an Goethe: „Ich muss mich doch wirklich darüber wundern, wie unsere Weiber jetzt, auf bloß dilettantischem Wege, eine gewiße Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wißen, die der Kunst nahe kommt.“

Als erste und einzige Frau besucht sie Fichtes Vorlesungen, wird – geistreich, schön und freiheitsliebend, wie sie ist – in Jena bewundert und begehrt. Zwei Romane veröffentlicht sie, ist Herausgeberin mehrerer Almanache, schreibt Erzählungen und Gedichte und zeichnet das Bild vom Zusammensein von Mann und Frau jenseits der bürgerlichen Konventionen.

Doch während sie als Schriftstellerin und Übersetzerin beachtliche Erfolge erzielt, verläuft ihr eigenes Leben in einem stetigen Auf und Ab. Sie sehnt sich nach Liebe und Freiheit, entflieht ihrer unglücklichen Ehe in zahlreichen Liebschaften, verlangt 1801 als erste Frau im Herzogtum Sachsen-Weimar die Scheidung und bestreitet fortan ihren Lebensunterhalt für sich und ihre vierjährige Tochter zunächst in Camburg danach in Weimar selbst.

Es soll ihre produktivste Phase als Autorin werden. Schon 1798 lernt sie im Jenaer Salon der Caroline Schlegel den knapp neun Jahre jüngeren Medizinstudenten Clemens Brentano (1778-1842) kennen. Ihre Liebesbeziehung ist leidenschaftlich und zermürbend zugleich. Sie blickt auf ihre Unabhängigkeit, während sich Brentano exzentrisch und besitzergreifend gibt. 1803 heiraten beide, doch die Beziehung ist geprägt von Eifersucht, Umzügen, Schwangerschaften, Fehlgeburt und Stimmungsschwankungen. Alle drei Kinder mit Brentano sterben noch vor ihr selbst. Sophie Mereau steht mit ihrem Denken für eine moderne Haltung, die vor mehr als 200 Jahren alle Grenzen des Anstandes sprengte. Doch ihr großes Ziel, frei zu sein, hat sie nicht erreicht.

„Wo schwand er hin, der seligste der Träume,/ das höchste Ziel der innigsten Begier?/ Die Sehnsucht schwingt sich in des Äthers Räume;/ doch, ach! verbannt, gefesselt schmacht’ ich hier!“ (Aus: Psyche an Amor, Gedichte von Sophie Mereau, erstes Bändchen, Berlin 1800)