Mercedes erfasst 82-Jährige - alle Reifen zerstochen - gegen Gartenzaun

Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 82-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Seniorin überquerte in Bickenriede gegen 19 Uhr die Tränkgasse, als sie von einem Mercedes Sprinter erfasst wurde. Sie stürzte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Reifen zerstochen

Eine böse Überraschung erlebte ein Freizeitsportler am Donnerstagnachmittag in Bollstedt. Der 45-Jährige war zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Altengottern und Bollstedt joggen. Seinen Skoda parkte er Am Silberrasenweg. Als er zurückkehrte entdeckte er, dass alle vier Reifen zerstochen waren. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Autofahrt endet im Gartenzaun

Ein Zaun stoppte die Fahrt eines Audis in der Nacht zum Freitag. Der 20-jährige Fahrer fuhr gegen 2.20 Uhr den Erlenweg. Dabei verlor er, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab, stieß gegen einen Zaun und blieb auf einem Grundstück stehen. Sowohl der Audi, als auch der Zaun wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

