Kahla. Eine weitere Protestaktion hat es am Dienstag in Kahla gegeben. Zahlreiche Fahrzeuge waren in einem Konvoi in der Stadt unterwegs.

Die Proteste gegen die Politik der Bundesregierung gehen in der Region rund um Jena weiter. Ein Konvoi aus circa 55 Fahrzeugen und acht Traktoren war am späten Dienstagnachmittag in Kahla unterwegs, um unter anderem gegen die Subventionskürzungen beim Agrardiesel zu demonstrieren.