Saale-Holzland-Kreis. Warum der Gewässerunterhaltungsverband Weiße Elster den Saale-Holzland-Kreis im Auge behalten muss.

In Walpernhain läuft der Bach jetzt ruhiger. 2023 räumte der für die Region zuständige Gewässerunterhaltungsverband (GUV) „Weiße Elster/Saarbach“ Hindernisse aus dem Weg und entfernte Begrenzungen am Gewässer. Mit diesen „Durchgängigkeitsmaßnahmen“ habe er in diesem Teil der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen Forderungen aus dem Thüringer Landesprogramm umgesetzt, blickt Geschäftsführerin Susanne Gabrich auf das vergangene Jahr zurück.