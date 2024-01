Eisenberg. Saale-Holzland: Ein Tänzer wird er nicht, aber vielleicht Kunsterzieher. Wie ein Teenager mithilfe eines Vereins seine Karriere ankurbelt.

Viele Leute wissen mit 30 Jahren noch nicht, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Henri Hutfilz ist erst 15 und weiß es ziemlich genau. In den vergangenen Monaten habe sich der junge Eisenberger für den hiesigen Kunstvereins als Gewinn erwiesen, sagt dessen Vorsitzender Thomas Dummin. Seit September absolviert der Teenager jeden zweiten Mittwoch einen Schulpraktikumstag in der Galerie am Steinweg.