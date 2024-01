Stadtroda. Saale-Holzland: Musikpädagogin Andrea Preuß singt, musiziert und erteilt Sprechunterricht. Für ihre Kinderchöre in Stadtroda und Eisenberg sucht sie Verstärkung.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist mittlerweile auch in Märchen angekommen und hat zum Beispiel die Alleinherrschaft von Frau Holle beendet. Der Gatte, von dessen Existenz die Welt bisher nichts wusste, wird nun im Fach Hausarbeit angelernt. Lektion eins: Betten ausschütteln. Weil sich Herr Holle Jahrhunderte lang vor dieser Aufgabe drückte, besteht Nachholbedarf. Mit Liedern dieses Inhaltes sollen Kinder auf spielerische Art lernen, Gleichberechtigung zu verstehen, so die Intention der Kreismusikschule in Stadtroda. Jeden Montag proben sieben Chorkinder für ihre Auftritte in der Öffentlichkeit. Es könnten mehr Stimmen sein.