Schlöben. Saale-Holzland-Kreis: Das alte Gotteshaus sanieren oder lieber neu bauen? Geld war auch vor 400 Jahren schon knapp. Weshalb Entscheidungen damals etwas länger dauerten.

Sobald die letzte Weihnachtskerze heruntergebrannt ist, heißt es für die Evangelische Kirchgemeinde in Schlöben: Neues Jahr, neues (Bildungs)Glück. An insgesamt drei Abenden im Februar und März laden Rena Niedermeyer-Schwarze, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, und ihre Mitstreiter zu spannenden Vorträgen mit anschließender Diskussion ein. Die diesjährige Vortragsreihe startet am 5. Februar mit dem Thema „Der Klimawandel und unser Wald“.