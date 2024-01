Tautenburg. Ein neues Forschungslabor steht jetzt an der Landessternwarte in Tautenburg. Warum die Ankunft besonders war – und was die Wissenschaftler nun vorhaben.

„Wir haben den Touchdown“, sagte Michael Sigwarth am Mittwoch um 9.51 Uhr. Das sogenannte Solar-Lab, ein tonnenschweres Forschungslaborfür die Entwicklung eines Prototypen von Teleskopen für die Erforschung der Sonne, hatte wenige Augenblicke zuvor auf dem vorgesehenen Fundament an der Landessternwarte in Tautenburg aufgesetzt. Bis es soweit war, musste zentimetergenau gearbeitet werden.