Saale-Holzland. Frauengruppe sucht noch Mitwirkende für ihren traditionellen Kreativ- und Ostermarkt am 16. und 17. März

Gute Ideen und selbstgemachte Unikate sind gefragt: Für den traditionellen Kreativ- und Ostermarkt am 16. und 17. März im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz werden noch Mitwirkende gesucht. Darüber informiert Martina Hanke von „Frau Creativ“, einer Abteilung des Heimatvereins Bad Klosterlausnitz, deren Mitglieder den Markt seit 2004 organisieren.

Saale-Holzland: Kreative Bastelarbeiten gesucht für Ausstellung im Holzlandsaal

Das bedeute nicht, dass die aktuell zwölf Damen nicht selbst wieder kreativ werden, fleißig werkeln und basteln. „Aber“, sagt Martina Hanke, „es gibt Dinge, die wir gar nicht herstellen können.“ Dazu gehören beispielsweise Holzsägearbeiten, denn für solche fehlt „Frau Creativ“ das Werkzeug. „Oder alles, was die Schmuckszene betrifft. Das ist für uns zu kostenintensiv“, sagt sie. Auch, wer Außergewöhnliches selbst anfertige, sei herzlich eingeladen, den Kreativ- und Ostermarkt in Bad Klosterlausnitz zu bereichern. „Wer sich unsicher ist, ob seine Handarbeit für unsere Veranstaltung geeignet ist, kann gern mit einem Exponat ins Heimatmuseum kommen und sich dort von Petra Gerhardt beraten lassen.“ Petra Gerhardt ist nicht nur Museumsleiterin, sondern auch aktives Mitglied von „Frau Creativ“.

Am 31. Januar, um 19 Uhr, treffen sich die Bastel-Damen erstmals wieder seit Weihnachten im Gemeindezentrum. Weil bis zur Veranstaltung nur noch wenige Wochen Zeit sind, geht es gleich ran an das Gestalten von Ostereiern. Als Rohlinge dienen beispielsweise Styroporeier, die mithilfe komplizierter Basteltechniken, schöner Motivservietten und spezieller Effektfarben zum österlichen Hingucker werden sollen. „Grundsätzlich bedienen wir die komplette Palette der aktuellen Basteltechniken und Bastelmaterialien“, sagt Martina Hanke. Viele der Arbeiten seien aufwendig, kompliziert und müssen drei-, vier-, fünfmal zum Bearbeiten in die Hand genommen werden. Jeder Mittwoch bis Mitte März steht nun im Zeichen der Vorbereitungen für den Kreativ- und Ostermarkt.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Wer sich an der Veranstaltung beteiligen möchte oder Nachfragen hat, kann sich melden bei Petra Gerhardt im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz unter Telefon 036601 / 92 48 9 oder bei Martina Hanke unter der Mobilnummer 0172 / 79 70 51 3.

Das Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz ist Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag von 13.30 bis 15.30 Uhr. Sondertermine können vereinbart werden, müssen aber rechtzeitig angemeldet sein. Der Eintritt ins Museum ist frei.