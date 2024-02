Saale-Holzland. Ute Flamich schreibt über ein Hobby, das durchaus glücklich machen kann

Ist Basteln unter Erwachsenen uncool und out? Ich finde nicht! Hauptsache ist doch, dass es einem Spaß bereitet. Was andere darüber denken, dürfte einem wohl herzlich egal sein. Und wer mal im Internet googelt, wird schnell merken, dass es an Bastelanleitung jeglicher Art nun wirklich nicht mangelt. Für jeden Geschmack, für jedes Portemonnaie, für jeden Anspruch und jeden Anlass lässt sich was finden. Von einfachen Dingen bis hin zu komplizierten Tüftelsachen ist alles dabei. Basteln kann glücklich machen und Freude bereiten.