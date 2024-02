Hermsdorf. Saale-Holzland: Drachen und Fantasy sind seine Welt. Beim Vorlesewettbewerb des Landkreises war Ben Buchmann unschlagbar. Wie es jetzt für ihn weitergeht.

„Wir haben heute 13 Bücher in drei Stunden kennengelernt!“ Andrea Müller ist begeistert. Die Lehrerin am Holzlandgymnasium Hermsdorf und Fachberaterin am Schulamt Ostthüringen begleitet die Vorlesewettbewerbe des Saale-Holzland-Kreises seit mehr als zehn Jahren und freut sich, dass die Bibliothek ein guter Partner für diese Veranstaltungen ist. Beim Kreissausscheid in Hermsdorf trat am Mittwoch die Elite, bestehend aus zwölf Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 6 aus Gymnasien, Regelschulen des Kreises und Thüringer Gemeinschaftsschulen gegeneinander an. Mit ihrer Lesekompetenz vertraten sie Einrichtungen aus Eisenberg, Schkölen, Hermsdorf, Stadtroda, Milda, Kahla, Camburg und Triptis.