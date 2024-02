Milda. Frank Liebert setzte sich Jahrzehnte für die Belange der Gemeinde Milda ein. Eine Jüngere übernimmt jetzt.

Formell seit zwei Jahrzehnten der zweite Mann der Gemeinde Milda, trat Frank Liebert auch manchmal in die erste Reihe. Wenn Bürgermeister Albert Weiler(parteilos) in seiner Zeit als CDU-Bundestagsabgeordneter für Sitzungen in Berlin weilte, regelte Liebert daheim die gemeindlichen Angelegenheiten, hielt Sprechstunden ab und beantwortete Anfragen. „Es war immer zu 100 Prozent Vertrauen da“, sagt Weiler, der den jetzigen Rücktritt seines Beigeordneten bedauert. „Aber ich kann es auch verstehen“, sagt der Bürgermeister.