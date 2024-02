Renthendorf. Saale-Holzland-Kreis: Für über 100.000 Euro wird das Schullandheim in Renthendorf renoviert. Was Schulkassen ab März dort erleben können.

Bevor er das Schullandheim in Renthendorf betritt, schaut sich Landrat Andreas Heller um, erfreut sich kurz an dem schönen Tag mit Sonnenschein und blauem Himmel. Drinnen trifft man ihn bestens gelaunt. Hausherr Uwe Zimmermann will heute den Baufortschritt im Landheim präsentieren. Rund 100.000 Euro kostet den Landkreis der Umbau. Etwa 30.000 Euro kommen für die neue Ausstattung in Küche und Zimmern hinzu.