Gernewitz. Gernewitz bei Stadtroda/Thüringen: In regelmäßigen Abständen treffen sich Bauern, Verbandsvertreter und Politiker zu Feldrandgesprächen. Was den Landwirten unter den Nägeln brennt.

Pflanzenschutzanwendungsverordnung, Thüringer Düngeverordnung, Glyphosat-Eilverordnung – Agrardiesel und der Abbau von Steuervergünstigungen sind nicht die einzigen Sorgen, die Thüringens Bauern umtreiben. Politik entferne sich immer weiter vom Volk, so empfinden viele. In der Landwirtschaft sei das besonders zu spüren. Thüringer Politiker sahen deshalb Handlungsbedarf und hoben im November 2023 unter dem Motto „Lieber miteinander reden als übereinander“ (auch wenn’s weh tut) das Format der Feldrandgespräche aus der Taufe. Am Mittwoch trafen sich etwa 30 Landwirte, Vertreter des Bauernverbandes und Torsten Weil (Die Linke), seit März 2020 Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, im Strohatelier von Gernewitz zum Austausch.