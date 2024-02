Saale-Holzland-Kreis. Reisejournalist entführt sein Publikum ins Baltikum. Schnelles Internet für Bad Klosterlausnitz.

Schnelles Internet für Bad Klosterlausnitz

GlasfaserPlus wird 2025 in Bad Klosterlausnitz, Schöngleina, Serba und Weißenborn Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Gemeinden hätten dazu mit GlasfaserPlus eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Rahmen würden 1970 Haushalte in Bad Klosterlausnitz, 245 Haushalte in Schöngleina, 386 Haushalte in Serba und 611 Haushalte in Weißenborn angeschlossen. GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt. „Die GlasfaserPlus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten“, sagt Markus Pitters, Gebietsmanager Glasfaser bei der Telekom. „Deshalb müssen alle Interessierten selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen. Dies ist beispielsweise direkt online bei der Telekom, im T-Shop oder im Fachhandel möglich.“

Zuschauer werden ins Baltikum entführt

„Magisches Baltikum – Menschen, Mythen, Mittsommer“ heißt eine Reiseshow, mit der der Reisejournalist Robert Neu am 10. März in der Stadthalle Eisenberg gastiert. Der Nordosten Europas verzaubert jeden Besucher, der einmal seinen Fuß nach Litauen, Lettland und Estland gesetzt hat. Die Sonnenuntergänge der Ostsee, die Storchkolonien und das ursprüngliche Brauchtum der Menschen sind einzigartig. Zu Fuß, mit dem Boot und dem ausgebauten Camper geht der Fotograf und Abenteurer Robert Neu auf die Suche nach der Magie dieses Landstriches. Er sieh die Kurische Nehrung, eine Königskrönung und erlebt das wunderbare Mittsommerfest. Im Winter stapft er durch Eis und Schnee und nimmt die Zuschauer mit auf eine traumhafte Leinwandreise auf der Großbildleinwand – wunderschön fotografiert und erzählt. Beginn ist 17. Tickets gibt es im Vorverkauf über die Tourist-Information Eisenberg oder an der Abendkasse.

Anträge für Kleinprojekte jetzt stellen

Auch im Jahr 2024 soll für Thüringen ein Regionalbudget zur Verfügung gestellt werden. Die RAG Saale-Holzland e. V. hat aus diesem Budget Fördermittel für die Leader-Region Saale-Holzland beantragt. Hiermit können Kleinprojekte gefördert werden, bei denen es darum geht, die Attraktivität und Lebensqualität auf dem Land zu erhöhen. Der Schwerpunkt soll auch in diesem Jahr auf dem Thema „Gemeinsam mit Nachbarn‟ liegen. Dabei geht es vor allem um Treffpunkte als Orte der Begegnung und des Miteinanders und Austausches. Gefördert werden können Projekte mit bis zu 20.000 Euro Gesamtkosten, wobei der Eigenanteil 20 Prozent beträgt. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an Kommunen, Vereine, Unternehmen sowie natürliche Personen und Personengesellschaften. Die Projektanträge müssen bis zum 31. März bei der RAG eingegangen sein.

