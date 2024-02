Eisenberg. Bei der Spendenübergabe mit den Erfurter Tätowiererinnen nutzte der Terrier-Mix die Chance, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen.

Die Erfurter Tätowiererinnen Jule Großmann und Juliane Ellinger nahmen die 80 kilometerlange Fahrt nach Eisenberg auf sich, um dem Tierheim Eisenberg persönlich den selbstgebastelten Scheck über 700 Euro zu überreichen. Ingesamt 1400 Euro haben die beiden Tätowiererinnen bei ihrer Spenden-Tattoo-Aktion gesammelt. Die andere Hälfte ging an die Erfurter Taubenhilfe, die sich um Stadttauben in Not kümmert. Tätowiert wurden bereits vorgefertige Motive, die sich die Kunden aussuchen konnten.