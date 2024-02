Saale-Holzland. Jeder von uns verbraucht mehr oder weniger viel Energie. Larissa König über das kleinere Übel, welches wir hinnehmen müssen.

Zugegeben – schön sehen sie nicht aus, die Windräder. Aber das tun Freileitungsmasten auch nicht, aber auch sie sind nötig für eine Gesellschaft, die Energie braucht. Auch im Saale-Holzland beschweren sich einige Bürger über den Bau von Windrädern iin ihrer Gemeinde. Natürlich muss ein Bau in der Größe gut überlegt sein und im besten Falle wird die Nachbarschaft mit in so ein Projekt eingebunden. Es lässt sich jedoch nicht wegdiskutieren, dass wir zwingend weg von fossiler Energieerzeugung kommen müssen, wenn wir unseren Kindern eine Erde hinterlassen wollen, auf der das Leben noch lebenswert ist.