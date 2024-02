Eisenberg. Fernweh? In Eisenberg begeben sich die Närrinnen und Narren dieser Tage auf einen thematischen Exkurs ins Nachbarland. Noch ist die Saison nicht beendet.

„Wir sind ausverkauft“, sagt Präsident Ralf Kötzsch am frühen Samstagabend mit Blick auf den Galafasching des Eisenberger Faschingsclubs in der Stadthalle in Eisenberg. Zahlreiche Höhepunkte kündigt er begeistert an. So gibt es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Prinzenpaar. Eine besondere Überraschung beinhalte auch der Mariechen-Tanz, der erstmals als Duo präsentiert wird, verrät Kötzsch vorab. Zudem habe sich die eine Woche mit mühevoller Deko-Arbeit ausgezahlt, schwärmt er angesichts der festlich hergerichteten Stadthalle. Besuch gibt es unter anderem vom Landesverband sowie von den Besenbindern, dem Karneval-Club aus Röttenbach. Und auch Eisenbergs Bürgermeister sowie EFC-Ehrenmitglied Michael Kieslich (CDU) und der erste Beigeordnete des Landkreises, Johann Waschnewski (CDU), gehören zu den Gästen.