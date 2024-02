Bad Klosterlausnitz. Unter dem Motto: „Klappstuhl, Zelt und Sonnenschein - wir laden Euch zum Campen ein“ luden die Närrinnen und Naren in Bad Klosterlausnitz ein

Der Holzlandfasching in Bad Klosterlausnitz erlebte auch in seiner 63. Session eine erfolgreiche Fortsetzung. So luden die Karnevalisten um Präsident Steffen Rahn am Sonnabend zur 2. Abendveranstaltung unter dem Motto „Klappstuhl, Zelt und Sonnenschein - wir laden Euch zum Campen ein“ in den Lausnitzer Holzlandsaal. Wiederum punkteten die Lausnitzer mit glasklarer Akustik vom ersten bis zum letzten Programmpunkt, was mehr als einmal gelobt wurde. Doch Lob und Ehre in Form von Orden gab es auch für die Bürgermeister von Klosterlausnitz und Hermsdorf Gabriele Klotz (CDU) und Benny Hofmann (parteilos). Zu dieser Ehrungsrunde holte Moderator Peter Welz zudem weitere Vereinsmitglieder und Vereinsvertreter auf die Bühne.